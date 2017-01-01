KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Türkiye ATV Enduro Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları tamamlandı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Eğreltidüzü Yaylası'nda düzenlenen yarışların ikinci gününde S1 (649cc), S2 (650cc) ve S3 (2 çeker) kategorisinde 20 sporcu mücadele verdi.
Şampiyonaya özel olarak hazırlanan parkurda 4 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışların sonunda genel klasmanda Başkent Motosiklet Kulübünden Haktan Özkül birinci sırada yer alırken, Kartepe Enduro Motosiklet Kulübünden Osman Şengül ikinci, Başkent Motosiklet Kulübünden Ziya Güler üçüncü oldu.
Dereceye giren sporcuların ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Dört ayaktan oluşan Türkiye ATV Enduro Şampiyonası, 22-23 Temmuz'da Kaynaşlı'da yapılacak ikinci ayak yarışıyla devam edecek.