Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e çıkması

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MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Malatya'mız Süper Lig'i hak eden bir şehirdi. İnşallah bu birliktelik Süper Lig'de de büyük başarıların kazanılmasına zemin oluşturacak." ifadesini kullandı.

Çalık, Evkur Yeni Malatyaspor'un TFF 1. Lig'in 33. haftasında Süper Lig'e çıkmayı garantilemesinden dolayı kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, teknik heyetin, futbolcuların, yönetimin ve takımının her zaman yanında olan kahraman taraftarın emeklerinin karşılığını aldığını belirten Çalık, İnönü Stadyumu'ndaki son karşılaşmalarını gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Gelecek sezondan itibaren takımın maçlarını yeni stadyumunda oynayacağını aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Modern standartlarla inşa edilen bu stadyumda çok daha büyük başarılara imza atarak Malatya'yı gururlandıracaktır. Yeni Malatyasporumuz her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu noktada biz takımımızı siyasetin üstünde gördük ve elimizden ne geliyorsa takımımıza destek olduk. Takımı, taraftarı ve kenti ile şampiyonluğa inanan ve bunu başaran Malatya'mız Süper Lig'i hak eden bir şehirdi. İnşallah bu birliktelik Süper Lig'de de büyük başarıların kazanılmasına zemin oluşturacak."

Çalık, başta kulüp başkanı Adil Gevrek olmak üzere yönetimi, futbolcuları, yağmur çamur demeden takımını hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarları kutladığını, Malatyaspor'dan desteğini esirgemeyen milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanına ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini kaydetti.