Evkur Yeni Malatyaspor'da Süper Lig sevinci

MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor'la 1-1 berabere kalan ve bitime 1 hafta varken Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor'da, futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Malatya İnönü Stadı'nda yapılan karşılaşmanın son düdüğüyle beraber binlerce taraftar, sahaya inerek futbolculara sarıldı.
Taraftarlar, teknik direktör İrfan Buz'u omuzlara aldı. Kalabalığın arasında aldığı darbe nedeniyle Buz'un yüzünde kanama olduğu görüldü.
Buz ve öğrencileri maçın ardından sevinç gözyaşları döktü.
Taraftarların, yeni yapılan stattan dolayı son maçın oynandığı Malatya İnönü Stadı'ndan koltukları ve kale filelerini sökerek hatıra olarak alması dikkati çekti.
Maçın ardından taraftarlar kent merkezinde toplanarak oluşturdukları konvoylarla Süper Lig'e çıkmayı kutladı.