Antalya'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü.
İsa Top'un (54) kullandığı 07 YJA 34 plakalı motosiklet, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki kavşakta Emine Bahar iradesindeki 07 LKV 42 plakalı minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünü altına alan minibüs, yol kenarındaki kanala devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Top, olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Emine Bahar, jandarma tarafından gözaltına alındı.
İtfaiye ekiplerince kanaldan çıkartılan Top'un cesedi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Bir otelde çalışan İsa Top'un mesai çıkışı kaza yaptığı ve emekliliğine 45 gün kaldığı öğrenildi.