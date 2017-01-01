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ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor'da teknik direktör Samet Aybaba, çok mutlu olduklarını söyledi.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımda kendinden önceki tüm teknik direktörlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivasspor Kulübünün çok iyi yönetildiğini belirten Aybaba, "Çok keyifliyiz, mutluyuz. Sivasspor'a da ayrı bir parantez açmak lazım. İnanılmaz bir başkan ve yönetim kurulu var. Çok iyi yönetiliyor. Oyunculara verdikleri bütün sözleri günü gününe yerine getiriyorlar. İnanılmaz da bir tesis yapmışlar. Bana göre Sivasspor keşke bu arayı vermeseydi, düşmeseydi ama bundan sonra uzun yıllar Süper Lig'in içinde devam edecektir." diye konuştu.

Ligde kalma mücadelesi veren Adana Demirspor'un durumunu da değerlendiren Aybaba, "Biz Adanalıyız, Demirsporluyuz. Bizim memleketin en büyük eksiğidir, planımız, projemiz yoktur. Günlük, haftalık düşünürüz. Burada çok doğru şeyler yapmak lazım. Yazık. Demirspor'un da Süper Lig'de olması lazım." ifadelerini kullandı.

Aybaba, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen bir diğer takım olan Evkur Yeni Malatyaspor'u da tebrik etti.





- Adana Demirspor cephesi





Adana Demirspor Teknik Direktörü Tekin İncebaldır ise takımının, futbolcularının gücünün üstünde mücadele ettiğini belirtti.

Ligde kalma mücadelesinin devam ettiğini aktaran İncebaldır, "Henüz daha işimiz bitmedi. Mersin'de de galip gelip ligde kalmak istiyoruz. İnşallah onu da başaracak gücümüz var. Tabii ki burada taraftarlara ihtiyacımız var." yorumunda bulundu.

Başkan Sedat Sözlü'nün duruma çok üzüldüğünü ifade eden İncebaldır, "Başkanımız, inanın içimizde en çok üzülen, parçalanan, yıpranan insanlardan biri. Şu beraberliğimizle ona da bir nebze moral verebildiysek ne mutlu bize. Mersin İdmanyurdu maçında da çok daha iyisini oynayıp ligde kalacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.