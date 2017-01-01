Cami inşaatının iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde cami inşaatının iskelesinden düşen 2 işçi ağır yaralandı.
Yeni Mescit Mahallesindeki cami inşaatının dışında bulunan iskelede çalışan İsmail (24) ve İlyas Çabuk (28), yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Çabuk, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İlyas Çabuk da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
İşçilerin, iskelede çalıştıkları sırada başlayan sağanak nedeniyle dengelerini kaybederek düştükleri iddia edildi.