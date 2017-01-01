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"Midibüste kızımın olacağı aklıma gelmedi"

14 Mayıs 2017 Pazar, 20:54

ADIYAMAN (AA) - Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirenlerden Sultan Karadağ'ın babası Hacı Karadağ, kazayı haberlerde duyduklarını ama midibüste kızının da olacağını hiç aklından geçirmediğini belirterek, "Gece arkadaşı arayıp Sultan'ı kaybettik dedi. O anda ben de bayıldım. Kendimi koluma serum takılı halde hastanede buldum." dedi.

Kent merkezindeki Karapınar Mahallesi'nde ikamet eden Karadağ ailesi, kızları için Yeni Mahalle Taziye Evi'nde taziyeleri kabul ediyor.

Karadağ'ın babası Hacı Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölümün Allah'ın takdiri olduğunu anımsattı.

Kızının yaklaşık iki yıldır İzmir'de yaşadığını, güvenlik görevlisi olarak çalıştığını anlatan baba Karadağ, "Gelecek ay Adıyaman'a gelecekti." dedi.

Daha bir hafta önce Sultan Karadağ ile telefonla görüştüğünü anlatan Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurban alıp kendisi geldiği zaman kesecektik. Kaza akşamı telefonla kendisini aradım, telefonu kapalıydı. Biz kendisini merak ettik. Yolcu midibüsünün kaza yaptığını televizyon izlerken haberlerden öğrendik. Midibüsün içerisinde kızımın olacağı aklıma gelmedi. Gece 01.00'de Sultan'ın bir arkadaşı beni telefonla arayıp Sultan'ı kaybettik dedi. O anda ben de bayıldım. Kendimi koluma serum takılı halde hastanede buldum. Hastaneden çıktıktan sonra dostlarımız ziyaret etmeye başladı."

- Kızına siper olmuş

Midibüste tek çocuğu Beyza ile seyahat eden kızı Sultan Karadağ'ın kaza sırasında kendini siper edip çocuğunu korumaya çalıştığını ifade eden Karadağ, torununun bu sayede kazadan hafif yaralı kurtulduğunu söyledi.

Karadağ, kızını en son geçen yıl İzmir'e ziyaretine gittiğinde gördüğünü kaydetti.

- "Telefonda 'İçim içime sığmıyor, sizleri çok özledim.' dedi"

Sultan Karadağ'ın erkek kardeşi Şahin Karadağ da ablasının işten izin alıp Adıyaman'a gelmeyi planladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ablam 10 gün izin alıp Adıyaman'a gelecekti. En son bir hafta önce telefonla görüştük. Telefonda 'İçim içime sığmıyor, sizleri çok özledim.' dedi. Önümüzdeki ayın 10'unda Adıyaman'da olacaktı, 9'una bilet almıştı. Ne yazık ki kötü haberi aldık. Biz 9 kardeşiz. En sevdiğimiz ablamızdı. Bizi çok seviyordu. Bizi telefonla her aradığında kendinize çok iyi bakın diyordu. Acımız çok büyük. Ablamızı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz."

Sultan Karadağ'ın cenazesinin yarın uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirileceği, Karapınar Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla toprağa verileceği öğrenildi.

Armağan Serttaş'ın kullandığı 03 FR 747 plakalı midibüs, dün Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde uçuruma yuvarlanmış, yaklaşık 30 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilmişti.


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