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Kilis'te otomobil şarampole devrildi

14 Mayıs 2017 Pazar, 20:56

KİLİS (AA) - Kilis'te bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamza Gün (45) yönetimindeki 27 L 6644 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep karayolunun 20. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Gün ile araçtaki eşi Zühre (40) ve annesi Döndü Gün (70), 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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