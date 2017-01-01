Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kalyon Arena
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık
Gaziantepspor: Victor, Musa Nizam, Barış Yardımcı, Pedroso, Wallace Reis, Thiam (Dk. 87 Kangwa), Doğanay Kılıç (Dk. 63 Marcinho), Fatau, Ghilas, Orkan Çınar ( Dk. 63 Ben-Hatira), İlhan Parlak
Galatasaray: Muslera, Linnes, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Bruma, Sinan Gümüş (Dk. 73 Rodrigues), Sneijder (Dk. 87 De Jong), Selçuk İnan, Josue, Podolski (Dk. 63 Eren Derdiyok)
Goller: Dk. 31 Josue, Dk. 80 Sneijder (Galatasaray), Dk. 53 Thiam (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Semih Kaya (Galatasaray), Dk. 76 Pedroso, Dk. 88 Wallace Reis, Dk. 90 Fatau (Gaziantepspor)
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 yendi.
49. dakikada sol kanatta topla buluşan Bruma'nın şutunda, kaleci Victor'dan dönen top ceza sahası önünde Sneijder'de kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Fatau'ya çarparak kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Musa Nizam uzaklaştırdı.
53. dakikada Gaziantepspor beraberliği yakaladı. Sağdan Orkan Çınar'ın kullandığı kornerde, kale önünde kafayla düzgün bir vuruş yapan Thiam, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
61. dakikada sol kanatta topla buluşan Bruma, hızla ceza alanına girip bekletmeden şutunu çekerken, kaleci Victor sağ köşeye giden topu son anda kornere çeldi.
66. dakikada sol kanattan hızla ilerleyen Gaziantepsporlu oyuncu Ben-Hatira'nın şutunda, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.
77. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Sneijder'in kullandığı serbest atışta, Bruma istediği vuruşu yapamazken, topu önünde bulan Semih Kaya meşin yuvarlağı kaleye doğru gönderdi. Topu Wallace Reis son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
80. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Ceza sahası önünde kazanılan serbest atışta topun başına geçen Sneijder, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Victor'un sağından ağlarla buluşturdu: 1-2.
90. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kangwa'nın kale önüne çevirdiği topa hareketlenen İlhan Parlak'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
Karşılaşma, 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.