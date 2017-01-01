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Maçın ardından

14 Mayıs 2017 Pazar, 21:31


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, ligde istedikleri yerde olduklarını söyledi.

İldiz, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, Denizlispor maçının beklendiği gibi zor geçtiğini belirtti.

Rakiplerinin verdiği mücadelenin örnek olması gerektiğine değinen İldiz, "Denizlispor'un geçen hafta aldığı spekülatif galibiyeti hepimiz biliyoruz. Ligin deplasmanda en başarılı ekiplerinden bir tanesi. Bu maçı kayıpsız geçmemiz gerekiyordu. Böyle tuzu kuru takımlarla oynamak çok zordur. Oyuna iyi başladık. Çok iyi mücadele ettik. Maçın stresi çoktu. Farklı da kazanabilirdik. Gol de yiyebilirdik. Sonuç olarak istediğimiz yerdeyiz." diye konuştu.

Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik ise son dakikaya kadar gol aradıklarını ancak bulamadıklarını kaydetti.

Ligde rahat konumda olduklarını ifade eden Atik, "Bu maça çıkarken içimizde bir şüphe vardı. Ciddi ve mücadelesi yüksek bir maç oldu. Son dakikaya kadar gol aradık ama olmadı. Dişe diş mücadele ettik. İki takım da formanın hakkını verdi. Gelecek hafta Göztepe ile kritik bir maça çıkacağız. O maçta da Denizlispor'a yakışır bir oyun ortaya koyup, onurlu bir şekilde ligi tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

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