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Türkiye Motokros Şampiyonası

14 Mayıs 2017 Pazar, 21:34
Türkiye Motokros Şampiyonası


MUĞLA (AA) - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile Fethiye Ormanspor Kulübü iş birliğinde, Esenköy Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilen yarışa, İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Muğla, Uşak, Ankara, Bursa'nın yanı sıra Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 60 sporcu katıldı.

MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve veteran sınıflarındaki yarışları çok sayıda vatandaş izledi.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. Küçük yaştaki sporcular ise kupalarını annelerinin elinden aldı.

50 cc kategorisinde mücadele eden 5-8 yaşlarındaki çocukların bazıları yarış sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük yarışçıları anne ve babaları sakinleştirdi. İstanbul'dan katılan ve yarışmanın sonunda 4. olduğu için ağlayan 6 yaşındaki Kenan Ataş'ı annesi Pınar Ataş teselli etti.

Anne Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışın çok güzel geçtiğini ve oğlunun gelişimi için motokros sporunu seçtiklerini söyledi.

Oğlunun daha önce Antalya'nın Kumluca ilçesinde yarıştığını ve bunun ikinci yarışı olduğunu dile getiren Ataş, "Oğlum da ben de çok heyecanlıyız. Yarış içerisinde oğlum düştüğünde çok üzülüyorum ama her zaman tam destek veriyoruz." dedi.

TMF Asbaşkanı Ogün Uysal, yaptığı açıklamada, yarışlara katılımdan ve seyirci ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.

Yarışlarda farklı kategorilerde 60 sporcunun mücadele ettiğini anlatan Uysal, "Şampiyonalarda seyirci sayısı her geçen yarışta artıyor. Özellikle bu bölgede sporun yaygınlaşması için elimizden geleni yapacağız. Yarışlara Türkiye'nin büyük illerinin tamamından sporcu katıldı. Güzel bir yarış oldu." diye konuştu.

Kategorilerde dereceye giren sporcular şöyle:

MX1: 1. Shevki Shevkiev, 2. Galip Alp Baysan, 3. Eray Esentürk

MX2: 1. Mustafa Çetin, 2. Yasin Karaböce, 3. Emircan Şenkalaycı

MX2 Junior: 1. Yasin Karaböce, 2. Emircan Şenkalaycı, 3. Furkan Valimaki

MX: 1. Mehmet Çelik, 2. Şakir Şenkalaycı, 3. Yunus Özyay

85cc: 1. Furkan Aykut, 2. Kaya Alptürk, 3. Muhammet Sertaç Akyıldız

65cc: 1. Baran Bulut Kocaman, 2. Yahya Kerem Çimen, 3. Marin Demir Çeliköz

50cc: 1. Hüseyin Ege Tosun, 2. Egehan Çalhan, 3. Efe Okur

Veteran: 1. Koray Uysal, 2. Nihat Avcı, 3. Hüseyin Neziroğlu

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