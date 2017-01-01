ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Layık olduğumuz yere dönüyoruz"

14 Mayıs 2017 Pazar, 21:42


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin layık olduğu yere döndüğünü söyledi.

Otyakmaz, karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon talihsiz bir şekilde TFF 1. Lig'e düştüklerini belirterek, "Bu seneki sloganımız, 'Bir arkadaşa bakıp çıkacağız.' idi. Nitekim de öyle oldu. Layık olduğumuz yere dönüyoruz." dedi.

TFF 1. Lig'de misafir olduklarını düşündüklerini aktaran Otyakmaz, "Büyük değil ama iddialı konuştuk. Sezona kötü başladık ama toparlamasını bildik. Mutlu sona ulaşan takım olduk. Futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Taraftarımıza verdiğimiz sözü tutmuş olmanın huzuruyla Süper Lig'e çıkışımız bütün camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Son hafta sezonu taçlandırma maçına çıkacaklarını dile getiren Otyakmaz, "Son hafta maçı ilk iki sıradaki takımların karşılaşması olacak. Taraftarlarımızın desteğiyle şampiyonluk kupasını Sivas'ta almak istiyoruz. Malatya cephesini de elimizden geldiğince iyi ağırlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Onlara da bilet açısından elimizden geleni yapacağız. Onların da Süper Lig'e çıkışlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Süper Lig'in yeni takımı Sivasspor
YEREL

SÜPER LİG'İN YENİ TAKIMI SİVASSPOR
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Adana'da
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ, ADANA'DA
Köpek güzellik yarışması
YEREL

KÖPEK GÜZELLİK YARIŞMASI
Çetin, Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım büstü açtı
YEREL

ÇETİN, ANNELER GÜNÜ'NDE ZÜBEYDE HANIM BÜSTÜ AÇTI
3 kollu doğan çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL

3 KOLLU DOĞAN ÇOCUK AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Sözlü: &quot;Adana, kalbi Bosna Hersek için çarpan insanların şehridir&quot;
YEREL

SÖZLÜ: "ADANA, KALBİ BOSNA HERSEK İÇİN ÇARPAN İNSANLARIN ŞEHRİDİR"
Sözlü: &quot;Adana 'engelsiz şehir' unvanı almaya hak kazanacak&quot;
YEREL

SÖZLÜ: "ADANA 'ENGELSİZ ŞEHİR' UNVANI ALMAYA HAK KAZANACAK"
Heykeller 15 Temmuz şehitleri anısına yontulacak
YEREL

HEYKELLER 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA YONTULACAK

Adana'da trafik kazası: 9 yaralı
YEREL

ADANA'DA TRAFİK KAZASI: 9 YARALI
&quot;Gezi etkinlikleri için seyahat acenteleri tercih edilmeli&quot;
YEREL

"GEZİ ETKİNLİKLERİ İÇİN SEYAHAT ACENTELERİ TERCİH EDİLMELİ"
Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu başlıyor
YEREL

ULUSLARARASI ADANA TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU BAŞLIYOR
Çelikcan: &quot;Annelerimizi her zaman anmalı ve hatırlamalıyız&quot;
YEREL

ÇELİKCAN: "ANNELERİMİZİ HER ZAMAN ANMALI VE HATIRLAMALIYIZ"
Minikler, annelerine sevgilerini dansla anlattı
YEREL

MİNİKLER, ANNELERİNE SEVGİLERİNİ DANSLA ANLATTI
24. Uluslararası Adana Film Festivali'ne doğru
YEREL

24. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ'NE DOĞRU
Yazı işleri kadrosuna Adana Adliyesi'nden taze kan
YEREL

YAZI İŞLERİ KADROSUNA ADANA ADLİYESİ'NDEN TAZE KAN
Park kavgası camiye bağışla sonuçlandı
YEREL

PARK KAVGASI CAMİYE BAĞIŞLA SONUÇLANDI

SEYMER'den Anneler Günü etkinliği
YEREL

SEYMER'DEN ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Açık karın ameliyatlarında kompartman sendromu
YEREL

AÇIK KARIN AMELİYATLARINDA KOMPARTMAN SENDROMU
Adana Spor Çalıştayı
YEREL

ADANA SPOR ÇALIŞTAYI
&quot;Halk Günü&quot; stada döndü
YEREL

"HALK GÜNÜ" STADA DÖNDÜ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
EN ÇOK OKUNANLAR
İçinden çıkanlar şaşırttı
YAŞAM

KAZDIKÇA İÇİNDEN SERVET ÇIKTI!

 1
  • 2 Derin yırtmacıyla galaya damga vurdu
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!