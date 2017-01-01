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Badminton: Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası

14 Mayıs 2017 Pazar, 21:45


BİLECİK (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Şampiyonası'nın finalleri Bilecik'te yapıldı.

İstasyon Spor Salonu'ndaki müsabakalarda 13 ilden 85 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada, erkekler kategorisinde Malatya birinci, Ankara ikinci, Samsun üçüncü oldu; kızlar kategorisinde de Ankara birinci, Bursa ikinci ve Aydın üçüncü sırada yer aldı.

Bilecik Valisi Süleyman Elban, şampiyonanın ödül töreninde yaptığı konuşmada, farklı illerden organizasyona katılan sporcuları, centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Sporcuların aynı başarıları öğrenim hayatlarında da göstermeleri gerektiğini belirten Vali Elban, ''Bilecik'te spor anlamında önemli organizasyonlar yapılıyor. Nisan ayında İllerarası Kyokushin Karate Turnuvası yapıldı. Şimdi de Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Farklı etkinliklerin de yapılabileceği mekanlara sahip ilimizden, hem gençlerimizi spora alıştırmak hem de ulusal ve uluslararası alanda sporcular yetiştirmek hedefimiz. Öğrenim hayatında elde edilen başarıların, spora yeni başlayan gençler için de örnek teşkil edeceğine inanıyorum.'' diye konuştu.

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