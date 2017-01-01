Bitlis'te terör saldırısı

BİTLİS (AA) - Bitlis kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda güvenlik korucusu Çetin Karabulut'un şehit düştüğü kaydedildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyon bölgesinde yürütülen arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu Sarıkonak köyü nüfusuna kayıtlı güvenlik korucusu 43 yaşındaki Karabulut'un şehit olduğu belirtilen açıklamada, şehit Karabulut'un cenazesinin yarın İl Jandarma Komutanlığında yapılacak törenin ardından Kurubulak Mahallesi'ndeki Kadiri Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.