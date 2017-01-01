ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitlis'te terör saldırısı

14 Mayıs 2017 Pazar, 21:49

BİTLİS (AA) - Bitlis kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda güvenlik korucusu Çetin Karabulut'un şehit düştüğü kaydedildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon bölgesinde yürütülen arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu Sarıkonak köyü nüfusuna kayıtlı güvenlik korucusu 43 yaşındaki Karabulut'un şehit olduğu belirtilen açıklamada, şehit Karabulut'un cenazesinin yarın İl Jandarma Komutanlığında yapılacak törenin ardından Kurubulak Mahallesi'ndeki Kadiri Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.


İLGİLİ HABERLER
Bitlis'te elektrik akımına kapılan çocuk öldü
YEREL

BİTLİS'TE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇOCUK ÖLDÜ
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
YEREL

BİTLİS'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Ahlat ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL

AHLAT ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR
Teröristlerin tuzakladığı 560 kilogramlık patlayıcı imha edildi
YEREL

TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI 560 KİLOGRAMLIK PATLAYICI İMHA EDİLDİ
24 ülkeden 108 bilim adamı Ahlat'ı gezdi
YEREL

24 ÜLKEDEN 108 BİLİM ADAMI AHLAT'I GEZDİ
Bilim adamları Ahlat'ı gezdi
YEREL

BİLİM ADAMLARI AHLAT'I GEZDİ
Müsteşar Aka Adilcevaz'da
YEREL

MÜSTEŞAR AKA ADİLCEVAZ'DA
Gözleme yaparak aile bütçelerine katkı sunuyorlar
YEREL

GÖZLEME YAPARAK AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SUNUYORLAR
Tatvan'da &quot;Gönül Elçileri&quot; gönül köprüleri kuracak
YEREL

TATVAN'DA "GÖNÜL ELÇİLERİ" GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURACAK
21. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri
YEREL

21. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASINA HİZMET ÖDÜLLERİ
Türksav 21. Uluslararası Türk Dünyasına hizmet ödülleri
YEREL

TÜRKSAV 21. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASINA HİZMET ÖDÜLLERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İçinden çıkanlar şaşırttı
YAŞAM

KAZDIKÇA İÇİNDEN SERVET ÇIKTI!

 1
  • 2 Derin yırtmacıyla galaya damga vurdu
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!