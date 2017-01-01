Malatya'da Süper Lig coşkusu

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MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor'la 1-1 berabere kalarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor'lu yöneticiler ve futbolcular, takım otobüsüyle kent merkezinde tur attı.

Malatya İnönü Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından kulüp başkanı Adil Gevrek, teknik direktör İrfan Buz ile futbolcular ve yöneticiler takım otobüsüne binerek çevre yolu üzerinden İnönü Caddesi'ne geldi.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan kafile, Malatya Valiliği önüne kadar gelerek burada kutlamalara eşlik etti.

İrfan Buz ve futbolcular, taraftarları selamladıktan sonra takım otobüsü ve vatandaşların araçlarının oluşturduğu konvoy, kent merkezini gezdi.

En son 2005-2006 sezonunda Malatyaspor ile Süper Lig heyecanını yaşayan Malatyalılar, 11 yıllık özlemin sona ermesinin ardından kentte kutlamalara devam ediyor.

