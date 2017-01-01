Mersinde şüpheli ölüm

MERSİN (AA) - Mersin'de evlerinin banyosunda baygın halde bulunan ve kanalizasyondan sızan gazdan zehirlendiği iddia edilen 15 yaşındaki Suriyeli kız, öldü.
Alınan bilgiye göre, geçen hafta merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi'ndeki evlerinin banyosunda baygın bir şekilde bulunan Suriyeli Medya Musto, Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kanalizasyondan sızan gazdan zehirlendiği öne sürülen ve 6 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Musto, bugün hayatını kaybetti.
Musto'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.