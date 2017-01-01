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16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

14 Mayıs 2017 Pazar, 22:07
16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

MERSİN (AA) - Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF) kapsamında pop ve caz müziği sanatçısı Fatih Erkoç, konser verdi.

Erkoç, merkez Mezitli ilçesindeki Viranşehir Soli Pompeipolis Meydanı'nda Mersinlilerle buluştu. İlk olarak yabancı parçalarla konsere başlayan Erkoç, daha sonra sevilen şarkılarını sanatseverler için seslendirdi.

Meydanda toplanan çok sayıda vatandaş da Erkoç'a eşlik edip güzel bir akşam geçirdi.

Konsere, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile çok sayıda davetli katıldı.

Bazı vatandaşlar telefon ışıklarıyla Erkoç'un şarkılarına eşlik etti.

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