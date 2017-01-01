Başbakan Yardımcısı Kaynak, Edirne'de

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EDİRNE (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Foça'da (Bosna Hersek) muhteşem bir eseri, Alaca Camisi'ni yeniden yapıyor ve bizden Mostar'da, Mostar'ın büyük katedralinin restorasyonunu bitirmemizi talep ettiler. Biz de 'peki' dedik tabii ki. Bunlar, hepimizin ortak mirası, ortak kültürel değerleri." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Vakıflar Haftası dolaysıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Hahambaşılığı Vakfınca Edirne Büyük Sinagogu'nda düzenlenen Kontrtenor David D'eor'un konseri öncesi yaptığı konuşmada, Yahudilerin Lag BaOmer bayramını kutladı.

Bugün Türkiye Musevileri Hahambaşısı seçiminin yapıldığını hatırlatan Kaynak, hahambaşılığa tekrar seçilen Türkiye Musevileri Hahambaşısı Rav İsak Haleva'ya başarılar diledi.

Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'e de tüm etkinliklere kendisini davet ettiği için teşekkür eden Kaynak, "Biz aynı dağın yeliyiz. Hepimiz aynı sudan içmişiz. Hepimizin acısı, sevinci, tasası bir ve biz arkamızda tek bir millet olarak hep böyle eserler, hep böyle birlikte yaşanmışlıklar bırakmışız. Bu hafta pazartesi günü Vakıflar Haftası dolayısıyla İstanbul'da Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Kudüs-Osmanlı Vakıfları konulu bir forum tertip etmiş. Bütün din adamları, bütün dine mensup insanlarla beraber önemli bir toplantı orada icra edildi ve orada hakikaten Müslüman alimler, Yahudi ve Hristiyan din adamları herkes oradaydı. Kudüs, İstanbul, bütün dünya, buralar bizim ortak coğrafyamız." diye konuştu.

Önceki gün Bosna Hersek'te olduğunu ifade eden Kaynak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bosna'da ortaya çıkan savaş dolayısıyla 1990'lı yıllarda yok edilen Foça Camisi'nin yeniden açılış merasimine, yine orada yaşayan bütün din adamlarıyla iştirak ettik. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Foça'da muhteşem bir eseri, Alaca Camisi'ni yeniden yapıyor ve bizden Mostar'da, Mostar'ın büyük katedralinin restorasyonunu bitirmemizi talep ettiler. Biz de 'peki' dedik tabii ki. Bunlar, hepimizin ortak mirası, ortak kültürel değerleri.

Edirnemiz de bu muhteşem sinagog dolayısıyla Avrupa'nın en büyük sinagoguna sahip olma unvanını bize veriyor. Bizim başkentimiz Edirne, tarihimizin önemli şehirlerinden Edirne, hem bu Avrupa'nın en büyük sinagogunu barındırıyor hem İslam mimarisinin en muhteşem eseri Selimiye'yi burada barındırıyor."

Kaynak, bugün yumruklu saldırıya uğrayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın konuşmasının ardından, Kontrtenor David D'eor konser verdi.

Konseri, Edirne Valisi Günay Özdemir, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ile Musevi vatandaşlar ve davetliler izledi.