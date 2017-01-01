ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Lavabonun gider boşluğuna sıkışan kedi kurtarıldı

14 Mayıs 2017 Pazar, 22:11

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde lavabonun gider deliğine sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Cuma Mahallesi'nde, Nadide Özçakır'a ait evin bodrum katında atıl halde bulunan bir lavabonun gider deliğine yavru kedinin başı sıkıştı.

Kedinin bağırışları üzerine bodrum katına inen Özçakır'ın oğlu Mehmet Özçakır, kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca lavaboyu alıp Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına götürdü.

Ekipler, lavaboyu bir çekiçle kırıp, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Yavru kedi ekiplerce çeşmede yıkanıp aileye teslim edildi.


İLGİLİ HABERLER
Söke'de 15. Karadeniz Yayla Şenlikleri düzenlendi
YEREL

SÖKE'DE 15. KARADENİZ YAYLA ŞENLİKLERİ DÜZENLENDİ
Başkan Alıcık'tan Engelsiz Zeybek Oyunu
YEREL

BAŞKAN ALICIK'TAN ENGELSİZ ZEYBEK OYUNU
Söke'de Elektrik Tellerine Takılan Uçurtma Yangın Paniği Yaşattı
YEREL

SÖKE'DE ELEKTRİK TELLERİNE TAKILAN UÇURTMA YANGIN PANİĞİ YAŞATTI
Nişan merasiminden dönen Aydınlıları taşıyan otobüs devrildi
YEREL

NİŞAN MERASİMİNDEN DÖNEN AYDINLILARI TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ
Üniversite öğrencileri sıva yapıp duvar boyadı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SIVA YAPIP DUVAR BOYADI
Didim'de Engelsiz festivali
YEREL

DİDİM'DE ENGELSİZ FESTİVALİ
Didim'de kutsal yol yürüyüşü geleneksel hale geldi
YEREL

DİDİM'DE KUTSAL YOL YÜRÜYÜŞÜ GELENEKSEL HALE GELDİ
Milletvekili Öyüş anneler gününde annesini kaybetti
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÖYÜŞ ANNELER GÜNÜNDE ANNESİNİ KAYBETTİ
Aydın'da turistlere Anneler Günü karşılaması
YEREL

AYDIN'DA TURİSTLERE ANNELER GÜNÜ KARŞILAMASI
Anadolu lisesi öğrencilerinden annelere özel program
YEREL

ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ANNELERE ÖZEL PROGRAM
Sunullah Arısoy Şiir Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL

SUNULLAH ARISOY ŞİİR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Nazilli'de 14 suç işleyen hırsız Kuşadası'nda yakalandı
YEREL

NAZİLLİ'DE 14 SUÇ İŞLEYEN HIRSIZ KUŞADASI'NDA YAKALANDI
Gençlerarası Değişim Programı eğitimi Kuşadası'nda başladı
YEREL

GENÇLERARASI DEĞİŞİM PROGRAMI EĞİTİMİ KUŞADASI'NDA BAŞLADI
Kuşadası'nda Ramazan hazırlıklarını tamamladı
YEREL

KUŞADASI'NDA RAMAZAN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Aydın Özel Başak Koleji Kültür Merkezi açıldı
YEREL

AYDIN ÖZEL BAŞAK KOLEJİ KÜLTÜR MERKEZİ AÇILDI
AK Parti'li Erdem Anneler Gününü kutladı
YEREL

AK PARTİ'Lİ ERDEM ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Erdoğan Arıkan, Aydın'da engelliler için maç anlattı
YEREL

ERDOĞAN ARIKAN, AYDIN'DA ENGELLİLER İÇİN MAÇ ANLATTI
Aydın'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

AYDIN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Söke Kent Konseyi bisiklet turuyla sağlıklı yaşama dikkat çekti
YEREL

SÖKE KENT KONSEYİ BİSİKLET TURUYLA SAĞLIKLI YAŞAMA DİKKAT ÇEKTİ
Söke İşletme Fakültesi Bisiklet Topluluğu oluşturuldu
YEREL

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BİSİKLET TOPLULUĞU OLUŞTURULDU
Aydın Büyükşehirden Anneler Günü şenliği
YEREL

AYDIN BÜYÜKŞEHİRDEN ANNELER GÜNÜ ŞENLİĞİ
Başkan Akın, Anneler Gününde gazi annesi Ayşe Gürer'i ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN AKIN, ANNELER GÜNÜNDE GAZİ ANNESİ AYŞE GÜRER'İ ZİYARET ETTİ
Bisikletçiler Edirne'den Didim'e pedal çevirecek
YEREL

BİSİKLETÇİLER EDİRNE'DEN DİDİM'E PEDAL ÇEVİRECEK
Asırlık çınarlardan Anneler Günü mesajı
YEREL

ASIRLIK ÇINARLARDAN ANNELER GÜNÜ MESAJI
EN ÇOK OKUNANLAR
İçinden çıkanlar şaşırttı
YAŞAM

KAZDIKÇA İÇİNDEN SERVET ÇIKTI!

 1
  • 2 Derin yırtmacıyla galaya damga vurdu
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!