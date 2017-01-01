Lavabonun gider boşluğuna sıkışan kedi kurtarıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde lavabonun gider deliğine sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Cuma Mahallesi'nde, Nadide Özçakır'a ait evin bodrum katında atıl halde bulunan bir lavabonun gider deliğine yavru kedinin başı sıkıştı.
Kedinin bağırışları üzerine bodrum katına inen Özçakır'ın oğlu Mehmet Özçakır, kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca lavaboyu alıp Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına götürdü.
Ekipler, lavaboyu bir çekiçle kırıp, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Yavru kedi ekiplerce çeşmede yıkanıp aileye teslim edildi.