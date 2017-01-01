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Futbol: Spor Toto 3. Lig play-off

14 Mayıs 2017 Pazar, 22:20


Stat: Antalya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Samet Çiçek

Altay: Aydın Bağ, Hayrullah Çelik, Necdet Kaba, Murat Türkkan, Kadir Yazıcı, İbrahim Ferdi Coşkun (Dk. 71 Halil Yılmaz), Emre Hasan Balcı (Dk. 59 Abdülkadir Akyıldız), İbrahim Akın, İhsan Furkan Deniz, Halil Karataş (Dk. 88 Atakan Rıdvan Çankaya), Murat Uluç

Kocaelispor: Can Emre Yücel, Kadir Öğe, Murat Soner Başak, Mesut Özdemir, Erol Durbakan, Hamza Mutlu (Dk. 116 Mehmet Avcı), Ali Keten, Burak Özbakır (Dk. 81 Özgür Sürekçi), Mert Yavuz, Burak Süleyman, Sinan Pektemek (Dk.106 Oğuzhan Türkmen)

Goller: Dk. 38 Burak Özbakır (Kocaelispor), Dk. 61 Murat Uluç (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 40 Kadir Yazıcı, Dk. 45 Halil Karataş (Altay), Dk. 47 Mert Yavuz, Dk. 54 Erol Durbakan, Dk. 71 Murat Soner Başak, Dk. 82 Ali Keten, Dk. 107 Özgür Sürekçi, Dk. 120 Mehmet Avcı (Kocaelispor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Altay, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren mücadelede, penaltı atışlarında Kocaelispor'a 5-4 üstünlük sağlayarak 2. Lig'e yükseldi.

38. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Burak Süleyman'ın ortasına, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Burak Özbakır'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Aydın Bağ'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1

61. dakikada Altay beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan İbrahim Akın'ın ortasında ön direkte topla buluşan Murat Uluç'un vuruşunda, meşin yuvarlak arka direkte ağlarla buluştu: 1-1

98. dakikada Altay penaltı atışından yararlanamadı. Sağ kanattan ceza sahasına giren İhsan Furkan Deniz'in Erol Durbakan tarafından düşürülmesi üzerine hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Murat Uluç'un vuruşunda, meşin yuvarlak önce üst direğe ardından kaleci Can Emre Yücel'e çarparak oyun alanına döndü. Kocaelispor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.


- Penaltı atışları


Uzatma bölümünde de gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Altay da Necdet Kaba, Murat Türkkan, Murat Uluç, Abdülkadir Akyıldız ve İbrahim Akın penaltı atışlarını gole çevirdi. Kocaelispor'da Burak Süleyman, Mehmet Soner Başak, Kadir Öğe ve Özgür Sürekçi topu ağlarla buluştururken, Oğuzhan Türkmen'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Bu sonuçla Altay, 2 yıl sonra yeniden Spor Toto 2. Lig'e yükseldi.

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