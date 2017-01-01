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10. Dalaman Kültür Turizm Sığla ve Kaplıca Festivali

14 Mayıs 2017 Pazar, 22:21

MUĞLA (AA) - Bu yıl onuncusu düzenlenen "Dalaman Kültür Turizm Sığla ve Kaplıca Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen festivalde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sununuldu.

Belediye halkoyunları ekibinin gösterisinin ardından, deve ve midilli atlarının da yer aldığı kortej, Atatürk Caddesi'nden festival alanına ulaştı.

Vatandaşların ellerindeki bayraklar ve Atatürk resimleri renkli görüntü oluşturdu. Festival alanına kurulan stantların açılışı, esnafa hayırlı ve bol kazanç sağlaması için dualarla yapıldı.

Dalaman Kaymakamı Ali Gündoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivallerin düzenlendikleri şehirlerin tanıtımına, kalkınmasına ve ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Festivallerin, sevginin ve hoşgörünün paylaşıldığı etkinlikler olduğuna dikkati çeken Gündoğan, "Türkiye'nin cennet köşesi Dalaman, uluslararası havalimanıyla da dünyanın her köşesinden misafirlerin giriş noktası konumunda. Sahip olduğu imkanlarla Dalaman gelecekte Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır." diye konuştu.

- "Kaplıcayı turizme kazandırdık"

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz da bu yıl festivale kültür, turizm ve sığlanın yanında kaplıcaları da eklediklerini bildirdi.

Kaplıcaların Dalaman'ın ve bölgenin en önemli varlıklarından birisi olduğunu ve öne çıkması gerektiğini belirten Şaşmaz, "Bu anlamda iyi bir çalışma yaparak, kaplıcayı turizme kazandırdık. Ülkemizin hem tanıtımına hem gelişmesine katkı sağlayacak bu olguları festivallerimize dahil etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Festival kapsamında ünlü sanatçıların sahne alacağını, çeşitli müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verileceğini anlatan Şaşmaz, festivale katkı sunanlara teşekkür etti.

Festival, 19 Mayıs'ta Mabel Matiz konseriyle sona erecek.

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