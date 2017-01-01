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ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 4-2 yendikleri maçta futbolcularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Susic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yakaladıkları çok sayıda fırsatı değerlendirerek 4 gol attıklarını belirtti.

Vagner Love için "Takımımızın inanılmaz bir oyuncusu var, fenomen bir oyuncusu var." ifadesini kullanan Susic, gösterdikleri özveriden ve iyi mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik etti.

Susic, "Çok iyi takımımız var. 'Adam' dediğimiz oyuncularımız var. Bu saydığım sebeplerden dolayı Alanyaspor tekrar birinci ligde oynayacak." diye konuştu.





- Kardemir Karabükspor cephesi





Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic ise maça çok iyi başladıklarını ifade etti.

İlk yarı çok iyi futbol oynadıklarını dile getiren Barisic, şunları kaydetti:

"Sahada pas oyununu iyi yapan ve çok iyi organize olan bir Karabükspor vardı. Bu yarıda golü de bulduk. Fakat ilk yarının son iki dakikasında konsantrasyon eksikliğinden rakibimize golü hediye ettik, diyebilirim. İkinci yarıya ise Alanyaspor daha istekli ve agresif başladı. Bize sıkıntı yarattılar. Ancak iki takım arasındaki en büyük fark Vagner Love'du. Muhteşem oynadı."



