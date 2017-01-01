Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a evinde 2-1 yenilen Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, maçta yakaladıkları fırsatları kullanamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, Galatasaray yenilgisinin ligde kalma ümitlerini sonlandırdığını anlatarak, "Yapacak çok bir şey yok ama mücadelemiz devam edecek." dedi.

Keyifli bir maç olduğunu anlatan Uygun, şunları söyledi:

"Maçı izleyenler kesinlikle keyif almıştır. Herkes için güzel bir maçtı. Birçok net gol pozisyonuna girdik ama atamadık. Kazanmayı gerçekten çok istiyorduk ve bunun mücadelesini de verdik. Her anlamda öyle zor zamanlardan geçiyoruz ki. Tabii benim inandığım kadar başka insanlar da inansaydı, bu işi bitirirdik ama olmadı. Hakem işin kaderiyle oynadı. Açık açık eleştiriyorum. Sahadaki kazanma arzusu takdire değerdi. Takım, arkadaşları ölmesine rağmen çok iyi mücadele ettiler."





- Galatasaray cephesi





Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Gaziantepspor önünde zorlu bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

Maçın çekişmeli geçtiğini vurgulayan Igor Tudor, "Mücadele ettiğimiz, acı çektiğimiz bir maçtı. Türkiye liginde kolay maç yok. Acı çekilmeden kazanılmıyor." ifadelerini kullandı.

Maçın genelinde oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu aktaran Hırvat teknik adam, "Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Bireysel yeteneklerimiz ön plana çıktı. İki tane fantastik gol attık. Ama bu maçı unutmamız lazım. Osmanlıspor karşılaşmasına konsantre olmalıyız. Karşılaşmanın ardından oyuncularla direkt bu maçı konuştuk. Bu galibiyeti teyit etmek için çok tehlikeli bir takımla oynayacağız. Sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Bunu yapmak için sürekli galibiyete ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Tudor, kulüp başkanı Dursun Özbek ve sportif direktör Cenk Ergün ile çok iyi diyaloğunun olduğunu belirterek, "Hemen hemen her gün konuşuyoruz. Hepimiz seneye mükemmel bir sezon geçirmek için çalışıyoruz. Gelecek sezon için çalışmalara başladık. Buna da bugün değil, 2 ay önce başladık. Sürekli iletişim halindeyiz. Hedefimiz üç maçı da iyi sonuçla bitirmek. Seneye hedef, şampiyon olacak takım kurmak." şeklinde konuştu.