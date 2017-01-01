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Zonguldak'ta silahla vurulan kişi öldü

14 Mayıs 2017 Pazar, 23:23

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir kişi, silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bir restoranda Engin D. ile Önder Artum arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Engin D, yanında bulunan silahla Artum'a ateş etti.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Artum, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bu arada olay yerinden kaçan Engin D'nin, bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

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