"Yuvayı dişi kuş yapar"

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ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Toplumumuzda, geleneğimizde ve inançlarımızda annenin yeri çok yüksek. Ailenin teşkil edilmesinde kadının çok önemli yeri var. Yuvayı diş kuş yapar. Bu sözü boşuna söylememişler." dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Erzurum Temsilciliğini ziyaret eden Akdağ, insanların mutluluğu ve huzuru aile ortamlarında bulduğunu bildirdi.

KADEM'in kadınla aileyi öne alan yaklaşımını çok doğru bulduğunu ve KADEM'i tebrik ettiğini belirten Akdağ, "Bir insanın mutluluğunu arıyorsak yaklaşımımızın böyle olması gerekiyor. Kadınla alakalı hukukun oluşturulması, kadın haklarını koruma hususundaki belgelerin oluşturulmasında ve bunların günlük hayattaki takibine kadar bir çok hususta KADEM'in değerli katkıları var." ifadesini kullandı.

Akdağ, Türkiye'de çalışan kadın ve erkeklerin eve döndüğünde genelde ev işlerini kadınların üstlendiğine işaret ederek, kadınlara bu yönde büyük haksızlık yapıldığını vurguladı.

Bakan Akdağ, şöyle devam etti:

"Erkeğin bu yükü mutlaka ortak olarak sırtlanması gerekir. İşte bu bir değişim yönetimini gerektiriyor. Bunu kanunla yapamayız zihniyete yaparız. İnsanların düşünceleri ve davranış biçimlerini değiştirmesiyle mümkün olur. Elbette toplumumuzda, geleneğimizde ve inançlarımızda annenin yeri çok yüksek. Ailenin teşkil edilmesinde kadının çok önemli yeri var. Yuvayı diş kuş yapar. Bu sözü boşuna söylememişler."

Akdağ, KADEM'in çalışmalarına erkeklerin de mutlaka dahil edilmesini isteyerek KADEM ile ortak bir çalışma yapabileceklerini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığınca 15 yaşa kadar kadın ve erkeklerin aynı bakımı aldığını, 15-49 yaşlarındaki kadınların ise farklı bakım aldığına dikkati çeken Akdağ, şunları kaydetti:

"Üreme çağındaki kadınların erkeklerden farklı ihtiyaçları, özellikleri ve farklı hakları var. Onun için biz 15-49 yaş kadınları ayrıca takip ederiz. Özellikle 15-49 yaş birinci sırada olmak üzere bütün kadın popülasyonunda onların kendi üreme sağlığından tutunda diğer bütün sağlık taramalarıyla ilgili hakları ve son zamanlarda obezite dediğimiz olaylar arttığı için birincil ve ikincil koruma açısından KADEM ile iş birliği yapabiliriz. Böylece kadına hizmet etmiş oluruz."

Akdağ, daha sonra KADEM'in ziyaretçi defterini imzaladı, KADEM yönetiminine kırmızı gül dağıttı.

KADEM Erzurum Temsilcisi Fatime Alkan da Bakan Akdağ'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, KADEM'in misyon ve vizyonuyla kadın ve aile esaslı çalıştığını dile getirdi.

Temelde kadın ve aile konuları üzerine çalışmalar yaptıklarını aktaran Alkan, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman kadını tek başına ele alan sivil toplum kuruluşu olmadık. Aileyle kadını yükseltmenin ve muhafaza etmenin gayreti içindeyiz. Çünkü kadınlar güçlü ise ve o güçlü kadınların oluşturduğu aileler güçlü olacaktır. Bu anlamda kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda temsil güçlerinin artmasını ve karar mekanizmalarında yerlerini almalarını istiyoruz. Tabii ki bunu nitelikli hanımefendilerle başaracağız."