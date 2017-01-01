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KOCAELİ (AA) - Otomobil sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları Kocaeli'de sona erdi.

Körfez Yarış Pisti'nde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü organizasyonuyla düzenlenen yarışlar tamamlandı.



Yarışlarda, Maxi Grup'ta iki yarışta da Ümit Ülkü birinci, Bilal Saygılı ikinci, İsmet Toktaş üçüncü oldu. Ümit Ülkü, 41.904'lük zamanıyla pist rekoru kırdı.

Süper Grup'ta ilk yarışta Galip Atar birinci, Tahir Bilge ikinci ve Metin Çalışkan üçüncü sırayı alırken, ikinci yarışta Bilge birinciliği elde etti, Atar ikinci, Çalışkan da üçüncülükte kaldı.

Şampiyonada, Opel Corsa OPC Cup'ta 1. yarışta Ümit Ülkü birinci, Turgut Konukoğlu ikinci, Burak Çukurova üçüncü; 2. yarışta Mehmet Ali Baldaner birinci, Ekrem Vardar ikinci, Burak Çukurova ise üçüncü sırada yer aldı.

BOM Akademi Kupası'nda, Muratcan Eğilmez birinci, Yaman Yılmaz ve Ahmet Armağan ikinci, Levent Ögel ise üçüncü oldu.

Şampiyonanın ikinci ayak yarışları 5-6 Ağustos'ta Yunanistan Serres Pisti'nde düzenlenecek.