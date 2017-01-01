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Maçın ardından

14 Mayıs 2017 Pazar, 23:48


MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 33. haftasında Şanlıurfaspor'u sahasında 2-0 yenen Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, sezonun ikinci yarısındaki performanslarını övdü.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karafırtınalar, "Göreve geldiğimizde 2 puanımız vardı. Ligin ikinci yarısında 27 puan aldık. Eğer ilk yarıda 27 puanımız olsaydı, şampiyon bitirebilirdik." dedi.

Ligdeki son 7 maçlarının 5'ini kazandıklarını hatırlatan Karafırtınalar, "Düşme potasında olan bir takım için inanılmaz bir başarı. Bu başarı başta oyuncularıma ait. Hepsini tebrik ediyorum. Teknik heyetimize, yönetimimize, bizi burada destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Hakikaten bana göre inanılması zordu ama biz inandık. İkinci yarı liderle neredeyse aynı puanı aldık." diye konuştu.


- Şanlıurfaspor cephesi


Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Hayati Soydaş, düşme hattından hala çıkamadıklarına dikkati çekti.

Soydaş, maçla ilgili şunları söyledi:

"Bu maçı kaybetmemek için sahaya çıktık. Bir hata yaptık ve gol yedik. Sahada 10 kişi kalınca bu işin telafisi biraz daha zor oluyor. Mevcut stresli durum, oyuncuların daha çabuk yorulmasına sebep oluyor. Belki Banahene'nin pozisyonu gol olsaydı, maç istediğimiz gibi bitebilirdi. O şoku üzerimizden atmış olurduk. Böyle maçları eksik oynamak zor. Defalarca eksik kalmayalım, diye de konuşmuştuk. Bu tip maçlarda çok daha dikkatli olmanız lazım. Ligde kalma yolunda herkes kadar bizim de şansımız var. İçeride bir maçımız var. O müsabakayı kazanıp inşallah diğer sonuçlarla kümede kalacağız."

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