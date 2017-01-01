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Kuyuya düşen kişiyi itfaiye kurtardı

14 Mayıs 2017 Pazar, 23:56

ADANA (AA) - Adana'da bahçede tuvaletin yerini ararken kuyuya düşerek yaralanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, 50 yaşındaki Hüseyin Abike, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinin bekçiliğini yapan arkadaşını ziyarete gitti.

Abike, burada karanlıkta tuvaletin yerini ararken içerisinde su bulunmayan kuyuya düştü.

Yaralanan Abike, bulunduğu yerden ayağa çıkamayınca arkadaşı durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı CANKUR ekipleri, Abike'yi kurtarmak için merdiven yardımıyla kuyuya indi.

Daha sonra halatla yukarıya çekilen Abike, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Abike'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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