Adıyaman'da taşlı ve sopalı kavga: 4 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'nde yaşayan akraba iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
Polisin müdahalesiyle son bulan kavgada, Eşref Daşcan, Mehmet Nazif Daşcan, Hamza Daşcan ve Ömer Taşcan yaralandı.
Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavga nedeniyle olay yeri ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı.