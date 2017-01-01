Yelken: BODTO Tirhandil Kış Trofesi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Tirhandil Kış Trofesi yarışı, ödül töreniyle sona erdi.

Era Yelken Kulübü tarafından, BODTO'nun destekleriyle düzenlenen ve 4 ayaktan oluşan yarışlar, son ayak mücadelesiyle tamamlandı. Her ayağı iki günden oluşan organizasyonda, 15 teknede yaklaşık 100 sporcu yelken açtı.

Genel sıralama "Bastarda" isimli teknenin birinci olduğu yelken mücadelesinde, "Gargantua" teknesi ikinci, "Gülşade" teknesi de üçüncü oldu.

Bir eğlence mekanında yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupaları ve hediyeleri, organizasyon görevlileri ve katkıda bulunanlar tarafından verildi.

Era Yelken Kulübü Başkanı Erman Aras, törende yaptığı konuşmada, kulüp olarak olimpiyat birincisi sporcu yetiştirmek için eğitimlere devam ettiklerini söyledi.



Bodrum'a özgü olarak bilinen ve ilçede yapılan tekne türlerinden biri olan tirhandilleri tanıtmanın da amaçlandığı organizasyonun ödül törenine, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan ve BODTO Başkanı Mahmut Kocadon da katıldı.