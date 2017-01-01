Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı

BİLECİK (AA) – Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Yücel yönetimindeki 11 ER 972 plakalı otomobil, Gölpazarı Bilecik karayolunun 14. kilometresinde Karaağaç Ovası mevkisinde, İsmail Kaya (27) yönetimindeki 11 AB 607 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Yücel ile eşi Nilüfer Yücel, diğer aracın sürücüsü Kaya, eşi Meltem Kaya (27) ile oğlu Rüzgar İbrahim Kaya (1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.