Yavru kediler 2 saatlik operasyonla kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Marmariste bir apartman boşluğunda mahsur kalan üç kedi yavrusu ekiplerce kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Tepe Mahallesi Liman Başkanlığı arkasında kuyumcu tamirat atölyesinde tadilat yapan işyeri sahibi, apartman boşluğunda sürekli kedi sesi duyduğunu AKUT ekiplerine bildirdi.
Marmaris AKUT biriminden 2 kişilik ekip, 2 saat süren çalışma sonucunda apartman boşluğundaki 3 yavru kediye ulaştı.
Uzun süre karanlıkta kaldıkları için gözleri ortamdan etkilenen yavru kediler, ekipler tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.