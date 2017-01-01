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Sağlık Bakanı Akdağ:

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:56
Sağlık Bakanı Akdağ:

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, doğum sırasında anne ölümlerine ilişkin, "Allah'a şükürler olsun 2016'nın bu husustaki oranı her 100 bin annede 14,7'ye kadar indirdik, 70'ten. Bunun anlamı şudur, bir yılda bu 1 milyon 300 bin hamile anneden hayatını kaybeden anne sayımız 200'ün altına düştü. Çok çok azaldı, çok nadir bir hadise haline geldi." dedi.

Bakan Akdağ, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından "Anneler Günü" dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada hamile annelerin hayatlarını kaybetmeleri konusunun, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından çok önemli bir medeniyet göstergesi olarak takip edildiğini, yüksek veya düşük oluşunun gözlemlendiğini belirtti.

Türkiye'de yılda yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin canlı bebek dünyaya geldiğini aktaran Akdağ, "Bu canlı doğumlardan kıyasla biz anne ölümlerini takip ederiz. Bir annenin hayatını kaybetmesi çok trajik bir iştir. Bir bebeğin hayatını kaybetmesi annesi için çok ağırdır ama bir annenin hayatını kaybetmesi, hele arkasında çocukları bırakmışsa o belkide hayatın tecrübe edilebilecek en ağır meselelerinden biridir." diye konuştu.

Akdağ, Türkiye'de 2002'de AK Parti iktidara gelmesi ve kendisine bakanlık vazifesi verildiğinde her yıl bin civarında hamile annenin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Yani 1 milyon 300 binin içinde yaklaşık bin kişi. Bu 100 bin annede aşağı yukarı 70'e tekabül ediyordu. Her 100 bin hamilenin 70'i hayatını kaybediyordu. Çok çalıştık bunun için, özel çalıştık. Anlatsam çok uzun sürer. Allah'a şükürler olsun 2016'nın bu husustaki oranı her 100 bin annede 14,7'ye kadar indirdik, 70'ten. Bunun anlamı şudur, bir yılda bu 1 milyon 300 bin hamile anneden hayatını kaybeden anne sayımız 200'ün altına düştü. Çok çok azaldı, çok nadir bir hadise haline geldi." ifadesini kullandı.

Bunun yetmediğini, rakamı daha da aşağıya çekmek için çabaladıklarına işaret eden Akdağ, şunları kaydetti:

"Şu anda yakaladığımız oran ABD'den iyi. Çünkü kaçınılmaz, önlenemez bir biçimde bunlarla karşılaşabiliyoruz. Ama önlenebilecek olanların çok büyük bir kısmını önlediğimiz için bugün Türkiye'nin durumu ABD'den daha iyi. Meselenin üstünde hassasiyetle durmaya da devam ediyoruz. Bu sene bu sayıyı 150'lere kadar indirmeye çabalıyoruz. Hedefimiz bunu 2023'ten önce 130'lara kadar indirmek. Yani tabi sıfıra indirmemiz gerekir demem gerekir ama çok kaçınılmaz hadiseler olabiliyor. 130'a indirmek de demek oluyor? 1 milyon 300 bin üzerinden hesap edilirse 10 binde bir olur. 10 binde 1 demek, bir yıl içinde Erzurum'da hamile kalan ve doğuran annelerden hiç istemediğimiz halde tek bir kişinin hayatını kaybetmesi anlamına gelir. Dolayısıyla bu hususta çok hassas davranıyoruz, sizlerde dua edin. Anneye verdiğimiz kıymetin bir göstergesi olarak da bu meselede istediğimiz noktalara ulaşabilelim."

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