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"Gençler Kadetler Okçuluk" yarışması sona erdi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 01:08

ANTALYA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2017 Gençler Kupası-Gençler Kadetler Okçuluk yarışması takım ve bireysel atışlarla sona erdi.

Yüzüncü Yıl Okçuluk Tesislerinde düzenlenen müsabakalar 71 kulüpten 432 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Final atışlarının yapıldığı müsabakalarda, takım Klasik Yay genç erkek kategorisinde Okçular Vakıf Spor Kulübü, Takım Klasik Yay genç bayanlarda Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü birinci oldu. Takım Klasik Yay yıldız erkeklerde Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü, Takım Klasik Yay yıldız bayanlarda ise Isparta Bölge Spor birinciliği aldı.

Müsabakalarda, Takım Makaralı Yay genç erkek kategorisinde Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Takım Makaralı Yay genç bayanlarda Demka Okçuluk, Takım Makaralı Yay yıldız erkekler kategorisinde ise Gelibolu Yarımada Spor Kulübü, Takım Makaralı Yay yıldız bayan kategorisinde Yatağan Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Karışlaşmalarda, Bireysel Klasik Yay genç erkekler kategorisinde Onur Tezel, Bireysel Klasik Yay genç bayanlarda Gülnaz Büşranur Coşkun birinci oldu. Bireysel Klasik Yay yıldız erkeklerde Erdal Meriç Dal, Bireysel Klasik Yay yıldız bayanlarda Aysima Karaoğlu kazandı.

Bireysel Makaralı Yay genç erkek kategorisinde Haydarcan Yıldırım, Bireysel Makaralı Yay genç bayanlarda ise Yasemin Begüm Topkarcı birinciliği aldı. Bireysel Makaralı Yay yıldız erkeklerde Emircan Haney, Bireysel Makaralı Yay yıldız bayanlarda Ece Yapıcı birinci oldu.

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