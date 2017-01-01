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MUĞLA (AA) – Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topız, Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirip 10 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin, "Soruşturma çok yönlü devam etmekte olup tayin edilen bilirkişilerin raporu beklenmekte ayrıca araç üzerinde başka ayrıntılı bilirkişi incelemeleri yapılması da düşünülmektedir." dedi.

Topuz, yazılı açıklamasında, olayın soruşturmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Kazanın ardından gece boyu hayatını kaybeden vatandaşların kimlik tespiti ve otopsi işlemlerinin 3 Cumhuriyet savcısı ve 3 adli tıp uzmanı ile yeterince yardımcı personel nezaretinde ara verilmeksizin Muğla Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünde devam ettiğini ifade eden Topuz, 3 vatandaşın kimlik tespitinde tereddüt yaşandığından DNA incelemesi ile kimliğinin tespit edilebileceği kanaatine varıldığını bildirdi.

21 kişinin açık kimliklerinin belirlenerek gerekli işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildiğini kaydeden Topuz, DNA incelemelerinin mahkeme kararıyla yapılabildiğini hatırlatarak, olay güne 01.00 sıralarında usulüne uygun mahkeme kararı temin edilerek, cenazelerin İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildiğini, kurye nezaretinde de DNA incelemesine esas örneklerin ulaştırıldığını belirtti. Topuz, şu bilgileri verdi:

"İzmir Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığınca sabahı beklemeksizin gerekli incelemeler yapılmış ve kimliği netleştirilen bu üç vatandaşımızın da cenazeleri yakınlarına adı geçen kurum tarafından teslim edilmiştir. Hayatının kaybeden vatandaşlarımızdan 22’si üzerinde ölü muayene işlemi gerçekleştirilmiş ve kesin ölüm sebepleri belirlenmiştir. İki vatandaşımız (iki erkek vatandaşımız birinin sürücü olması muhtemel) üzerinde ise otopsi işlemi icra edilmiş olup, bilahare ayrıntılı raporun alınması söz konusudur."

Dosyaya trafik ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan raporların eklendiğini de vurgulayan Topuz, "Soruşturma çok yönlü devam etmekte olup tayin edilen bilirkişilerin raporu beklenmekte ayrıca araç üzerinde başka ayrıntılı bilirkişi incelemeleri yapılması da düşünülmektedir. Öte yandan, dün itibarıyla araç sahibi olan B.Ç'nin şüpheli sıfatı ile gözaltına alınması talimatı verilmiş ve gözaltına alınmıştır. B.Ç. yapılan sorgusuna müteakip çıkarıldığı mahkemece "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.