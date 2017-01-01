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Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 01:39

MUĞLA (AA) - Muğla'da uçurumdan devrilen minibüsün, kazadan saniyeler önce bir araç kamerası tarafından çekilen görüntülerine ulaşıldı.

Bir yolcu otobüsünün araç kamerası görüntüsünde, midibüsün Sakar Geçidi'nde viraja gelmeden çok hızlı bir şekilde sağ şeritteki aracın yanından geçtiği, viraja yaklaşmasına rağmen fren lambalarının yanmadığı görülüyor.

Görüntülerde midibüsün önce sağ, sonra sol şeride geçip bölünmüş yolun orta kısmında bulunan beton bariyerlere çarptığı ve devrildiği yer alıyor.

Çarpmanın etkisiyle yolda lastik izleri görülürken ilk vurduğu yerde bazı yolcuların yola savrulduğu ve minibüsün uçurumdan düştüğü görülüyor.

Muğla-Antalya karayolunun Sakar Geçidi mevkisinde şarampole yuvarlanan 03 FR 747 plakalı midibüs, yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 otomobile çarpmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun, Anneler Günü kapsamında dün sabah saatlerinde İzmir Buca'dan Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenilmişti.

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