Sakaryaspor'a coşkulu karşılama

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SAKARYA (AA) - Sakaryasporlu taraftarlar, Spor Toto 3. Lig 3. Grup play-off final maçında Diyarbekirspor'u yenerek 2. Lig'e yükselen takımlarını kentte coşkuyla karşıladı.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta normal sezonu 68 puanla ikinci sırada tamamlayan Sakaryaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan final maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Coşkun Yılmaz'ın golleriyle 2. Lig biletini aldı.

İstanbul'dan kente gelen takım, Sapanca ilçesindeki bir dinlenme tesisinde üstü açık otobüse bindi, burada takıma bir grup taraftar eşlik etti.

Kent merkezine gelen takımı onbinlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Takımlarına tezahüratta bulunan taraftarlar, yaktıkları meşaleyle takım otobüsünün yanında yürüdü.

Konvoy oluşturan bazı vatandaşlar da korna çalıp bayrak sallayarak bu coşkuya ortak oldu.

Daha sonra futbolcular, yönetim, teknik heyet ve taraftarlar Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Meydanı dolduran binlerce taraftar Sakaryaspor'un üst lige yükselmesinden duydukları sevinci kutladı.

Meydanda kurulan kürsüye çıkan futbolcular ve yönetim, taraftarları selamladı, şampiyonluk şarkıları söyledi ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, burada yaptığı konuşmada, üst lige yükselmenin sevinci içinde olduklarını söyledi.

Takımın hep birlikte daha iyi yerlere gideceğini dile getiren Toçoğlu, "Futbolcu kardeşlerimi tek tek kutluyorum. Bu kardeşlerimiz alınlarının teriyle mücadele ediyor. Kulüp Başkanımız İsmail Gürses olmak üzere yönetim kurulundaki tüm arkadaşları kutluyorum. Ümitsizliğe kapılmadık, beraberce bugünlere geldik, İnşallah daha güzel günlere de beraber geleceğiz. Daha yolun başındayız bu ligler bize az geliyor. Biz Süper Lig'te olmalıyız. Tatangalar'a buradan teşekkür ediyorum. Takımı hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Çok daha güzel günleri beraberce göreceğiz inşallah." diye konuştu.

Daha sonra dans edip şarkı söyleyen sporcular ve taraftarlar, şampiyonluğun tadını çıkardı.