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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Miss 7 Continents Güzellik Yarışması'nın birincisi, Belaruslu Veranika Karobka oldu.

Modacı Ashot Khachatryan'ın organize ettiği yarışma için bir haftadır Bodrum'da kampta olan yarışmacılar, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde juri önüne çıktı.

Türkiye, Rusya, Çin, Belarus, Portekiz, İspanya, Bulgaristan, Kazakistan, Hong-Kong ve Tayvan'ın da aralarında olduğu 22 ülkeden yarışmacılar, çeşitli kıyafetlerle sahneye çıkarak jüri önünden geçiş yaptı.Türkiye'den üniversite öğrencisi Ayşe Kübra Selvitop'ın katıldığı yarışmada modeller gösteriler sunuldu.

Belaruslu Veranika Karobka'nın birinci olduğu yarışmada, İspanya'dan Zulema Vazquez ikinci, Rusya'dan Maria Ponomareva üçüncü, Bulgaristan'dan Tyulin Gadanfer dördüncü, Ukrayna'dan Vlada Verbytska beşinci oldu.

Ülkelerinde mankenlik ve modellik yapan yarışmacıların katıldığı organizasyon, ilk 5'e seçilenlerin taçlarının takılmasının ardından pasta kesimiyle sona erdi.

Yarışmada dereceye girenlerin, kasım ayında Malezya'da düzenlenecek kainat güzelliği yarışmasına katılmaya hak kazandıkları belirtildi.