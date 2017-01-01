ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Akdağ nikah şahidi oldu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 02:02
Bakan Akdağ nikah şahidi oldu

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum'da Ali Erdem Cindilli ve Merve Gündeş ile Mehmet Cem Bölen ve Meltem Gör çiftlerinin nikah şahidi oldu.

Bakan Akdağ, ilk önce Ali Erdem Cindilli ve Merve Gündeş çiftinin Palandöken Dağı'ndaki bir otelde yapılan düğününe katıldı. Burada aile fertleriyle görüşen Akdağ, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu'nun kıydığı nikahta şahitlik yaptı.

Evlilik cüzdanını geline veren Bakan Akdağ, genç çifte mutluluk diledi.

Akdağ, daha sonra yine aynı ilçedeki başka bir otelde gerçekleştirilen Mehmet Cem Bölen ve Meltem Gör çiftinin düğün merasimine katıldı.

Burada da şahitlik yapan ve evlilik cüzdanını yine geline teslim eden Bakan Akdağ, yaptığı konuşmada, evliliğin ülke toplumun en güzel geleneği olduğunu belirtti.

Akdağ, evlenen çiftlerin mutluluklarının yüzlerinden okunduğunu ifade ederek, "Birçok ailenin evlilik bekleyen yavruları var. Darısı o evliliği bekleyen gençlerin başına olsun. Bugün 'Anneler Günü', evlenen bu gençlerin artık iki annesi ve iki babası var. Bizim geleneğimiz, inancımız öyle. Anne ve babalarınıza saygıda kusur etmeyin. bu hem sizin mutluluğunuzu artıracak, hem de aile saadeti kazandıracak." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanı Akdağ:
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ:
&quot;Yuvayı dişi kuş yapar&quot;
YEREL

"YUVAYI DİŞİ KUŞ YAPAR"
14 Mayıs Eczacılar Günü
YEREL

14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜ
&quot;Annelere her konuda hürmet edin&quot;
YEREL

"ANNELERE HER KONUDA HÜRMET EDİN"
Sağlık Bakanı Akdağ Erzurum'da (2)
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ ERZURUM'DA (2)
Anneler gönüllerince eğelendi
YEREL

ANNELER GÖNÜLLERİNCE EĞELENDİ
Erzurum'da Anneler Günü coşkuyla kutlandı
YEREL

ERZURUM'DA ANNELER GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI
Sağlık Bakanı Akdağ, Erzurum'da (1)
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ, ERZURUM'DA (1)
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın başsağlığı mesajı
YEREL

ETÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MUAMMER YAYLALI'NIN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Rektör Çomaklı'dan 'Anneler Günü' Mesajı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI'DAN 'ANNELER GÜNÜ' MESAJI
Nanyang Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeleri Atatürk Üniversitesinde
YEREL

NANYANG TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE
Rektör Çomaklı'dan başsağlığı mesajı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nden ziyaret
YEREL

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ DERNEĞİ'NDEN ZİYARET
Oltulu Aşık Mevlüt İhsani mezarı başında anıldı
YEREL

OLTULU AŞIK MEVLÜT İHSANİ MEZARI BAŞINDA ANILDI
Başkan Kılıç'tan Erkal için başsağlığı mesajı
YEREL

BAŞKAN KILIÇ'TAN ERKAL İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
&quot;Kule Kafe&quot; ilgi odağı oldu
YEREL

"KULE KAFE" İLGİ ODAĞI OLDU
Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi'nden ETÜ'ye ziyaret
YEREL

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TRABZON ŞUBESİ'NDEN ETÜ'YE ZİYARET
ETÜ YÜTAM AR-GE işbirlikleri zirvesine katıldı
YEREL

ETÜ YÜTAM AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİNE KATILDI
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yaylalı, &quot;Rektörler Konuşuyor&quot; söyleşisine katıldı
YEREL

ETÜ REKTÖRÜ PROF. DR. YAYLALI, "REKTÖRLER KONUŞUYOR" SÖYLEŞİSİNE KATILDI
Yaban keçi sürüsü görüntülendi
YEREL

YABAN KEÇİ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ
Türk Kızılayı Erzurum'da okul yaptıracak
YEREL

TÜRK KIZILAYI ERZURUM'DA OKUL YAPTIRACAK
Kule kafe ilgi odağı
YEREL

KULE KAFE İLGİ ODAĞI
Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinden Anneler Günü programı
YEREL

REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNDEN ANNELER GÜNÜ PROGRAMI
Milletvekili Aydemir: &quot;Annelerimiz, değerlerimizin mimarlarıdır&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR: "ANNELERİMİZ, DEĞERLERİMİZİN MİMARLARIDIR"
EN ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Çin’in başkenti Pekin’de konuştu
GÜNDEM

ERDOĞAN: MÜTTEFİKSEK İTTİFAK İÇİNDE KARAR ALMALIYIZ

 1
  • 2 Dikkat! Siber saldırıda asıl tehlike bugün!
  • 3 Rehin alınandan açıklama!
  • 4 Almanya'da bin 500 kişi Deniz Sıla için oraya koştu!