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Doğu Anadolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:14

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan ve Erzurum'da 6, Kars'ta 4, Ağrı'da 8, Erzincan 11, Iğdır'da ise 13 derece olarak kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 24, Erzincan'da 23, Ağrı'da 18, Kars ve Erzurum'da 17, Ardahan'da 15 derece olması bekleniyor.

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