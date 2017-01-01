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Mersin'de cinayet

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:20

MERSİN (AA) - Mersin'de Suriyeliler tarafından bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde yaşayan Suriyeliler ile mahalle sakini Hanifi H. (24) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bıçakla yaralanan Hanifi H, hayatını kaybetti.

Olaydan sonra mahallede gerginlik yaşanırken, kavgaya karışan Suriyeli aileden 7 şüpheli Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

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