Ardahan'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin ilk dava

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla tutuklanan dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve Ardahan Garnizon Komutanı eski Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da aralarında olduğu 25'i tutuklu 27 askeri personel, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya örgütün sözde "Ardahan-Artvin bölgesi sıkıyönetim komutanı" Kargın, aynı komutanlıkta o dönem görev yapan subay, astsubay ve uzman çavuşların olduğu 27 sanık katıldı.

Kentteki darbe girişimine ilişkin ilk davanın görülmesi için hazırlanan 100 kişilik salonda sanık avukatları ile izleyiciler de hazır bulundu. Duruşma nedeniyle adliye içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Duruşma, sanıkların kimlik tespiti işlemiyle sürüyor.

- İddianame

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 86 sayfalık iddianamede dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve Ardahan Garnizon Komutanı eski Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da aralarında olduğu 25'i tutuklu 27 askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışının yanı sıra örgütün devlet kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasıyla darbe teşebbüsü sırasında yaşananlara yer verilen iddianamede, eski Tuğgeneral Kargın'ın olay günü askerleri kışladan çıkardığını, darbe girişiminin başarıya ulaşması halinde FETÖ/PDY tarafından sözde "Ardahan-Artvin bölgesi sıkıyönetim komutanı" olarak atanacağının belirlendiği kaydediliyor.

Kargın, iddianameye giren ifadesinde, olay günü ülkenin bir kısmında bazı askerlerce kalkışma yapıldığı haberlerin görmesi üzerine kentte olumsuz durum yaşanmaması ve tedbir almak amacıyla komutanları birliğe davet ettiğini öne sürdü.

Kargın, şunları anlattı:

"Olay günü birlik komutanları birliğe geldiler. Saat 23.00 civarlarında Genelkurmay Başkanlığından 'Harekat Yıldırım' isimli gizlilik derecesine sahip bir mesaj aldım. Bu mesajı aldığımda yanımda İl Jandarma Alay Komutanı vardı. Yanımda olmasının sebebi, yukarıda bahsettiğim durum değerlendirmesi için birliğe dahil olmasa da onu da çağırmıştım. Mesajda ülke genelinde sıkıyönetim ilan edileceği, benim de Ardahan-Artvin sıkıyönetim komutanı olarak atandığım yazılıydı. Bu emrin, Genelkurmay Başkanlığının resmi emri olduğunu düşündüm ve bütün emirleri bu bağlamda verdim ve emirleri vermek için ilk önce tüm tugay personelini yemekhanede topladım."

- Vali, Kargın'ı arayıp "Askerleri çekin" demiş

İl Emniyet Müdürü'nü de durum değerlendirmesi için davet ettiğini ileri süren Kargın, ardından Vali'nin kendisini arayarak askerleri geri çekmesini istediğini söyledi.

Kargın, şunları kaydetti:

"Bir süre sonra Vali Bey beni aradı. Görevlendirdiğim binalardaki askerleri çekmemi söyledi. Ben de gerek basın yayın organlarından takip ettiğim kadarıyla olayın belli bir grubun faaliyeti olduğunu anlamam gerek Vali Bey'in konuşması gerek Vali Bey'in askerlerimi çekmemi istemesi gerekse Başbakan'ın televizyondaki konuşmaları ve yine halkın belirli yerlerde yavaş yavaş toplanmaya başlaması, onlara zarar gelmemesi nedeniyle askerleri saat 01.30 sıralarında tugaya geri çektim."

İddianamede, Kargın'ın da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 27 askeri personelin 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar hapsi isteniyor.