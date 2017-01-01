Gaziantep'te "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Beşkılıç ve Türkyurdu arasında kalan bölge, 15 gün daha "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye sınırındaki güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek üzere, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, Beşkılıç ve Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinin, bugün 17.00'den 29 Mayıs Pazartesi 17.00'ye kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edilmesine karar verildi.

Bölgede her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına yönelik kararlar, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce uygulanacak.