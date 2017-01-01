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Bingöl'de 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:52
Bingöl'de 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye tuzaklanan 3 el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kiğı ilçesinde konuşlu 2. Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Yayladere ilçesi ile Gökçedal köyü kırsalında dün düzenlenen operasyon öncesinde arazide arama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.

Aramalarda teröristlerce tuzaklanan 3 basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edildiği aktarılan açıklamada, patlayıcı düzeneklerinin Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yerinde imha edildiği kaydedildi.

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