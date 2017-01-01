Bitlis'teki terör saldırısı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'teki terör saldırısında şehit düşen güvenlik korucusu Çetin Karabulut, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Karabulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı İl Jandarma Komutanlığındaki tören alanına getirilerek burada öz geçmişi okundu.

Törende konuşan Vali Ahmet Çınar, bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, tüm insanlığın tarihin en kritik döneminden geçtiğini anlattı.

Emperyalist ülkelerin büyük oyunlar oynadığını ve insanları kandırdığını ifade eden Vali Çınar, şöyle dedi:

"Artık bu iş bitti. İslam alemi uyandı, milletimiz milli benliğine ve kendi kimliğine dönmeye başladı. Bu rahatsızlıklar ve saldırılar da arttı. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Allah'ın izni ve yardımıyla İslam alemi yeniden ayağa kalkacak. Bu kalkış, dimdik ayakta duran, tek İslam ülkesi olan, bütün dünyanın mazlumlarına elini uzatan, dertlerine derman olmak için çırpınan ve yetişen Türkiye sayesinde olacak. Dimdik ayaktayız. Elbetteki acımız büyük şehitler veriyoruz, üzülüyoruz ama bu bizim ve şehit aileleri için büyük bir onur. Bir ömür boyunca övünebilecekleri bir kahramanlık."

"Her şeyin bir bedeli var. Bu bedeli ödedik, ödemeye devam ediyoruz" ifadesini kullanan Çınar, insanların, Müslümanların, milletin, devletin geleceği ve bekası için herkesin düşeni yaparak selamete çıkılacağını kaydetti.

Tören alanında tabuta sarılarak Kürtçe ağıtlar yakan şehidin yakınlarını, askeri personeller ve yakınları teskin etti.

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin cenaze namazını kılması ve dua etmesinin ardından şehit Karabulut'un naaşı, 8 Ağustos Mahallesi'ndeki Kadiri Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, Vali Yardımları Kamil Güzel ve Murat Kütük, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis'in merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arazi arama-tarama faaliyeti sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu Çetin Karabulut şehit düşmüştü.