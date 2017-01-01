"Akıllı asistan" Türkiye yolunda

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GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Beş metreye kadar ses algılayabilen mikrofonlar sayesinde, sadece birkaç kelime konuşarak internet araştırmalarını yapabilecek, müzik çalabilecek, liste ve takvimlerinizi oluşturabilecek, yol ve hava durumu bilgisini paylaşabilecek özelliklere sahip "Akıllı asistan"ların gelecek yıl mart ayına kadar Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor.

Teknolojinin her geçen gün yeni gelişmeler kaydettiği şu günlerde, gündelik hayatı kolaylaştıran akıllı ev pazarı da hızla büyüyor. Bu anlamda ABD ile bazı Avrupa ülkelerinde çok sık kullanılan "akıllı asistan" cihazları da Türkiye'ye pazarına çıkmaya hazırlanıyor.

Tüketici ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinleyerek onlara en uygun akıllı ev cihazlarını geliştirmek için çalışan Lenovo, geliştirdiği Lenovo Smart Assistant-Lenovo Akıllı Asistan uygulaması ile gündelik hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kullanıcısının sesli komutlarına duyarlı dijital bir kişisel asistan olarak tasarlanan "Lenovo Akıllı Asistan" uygulamasının, 5 metreye kadar ses algılayabilen mikrofonlar sayesinde, sadece birkaç kelime konuşarak internet araştırmalarını yapabilecek, müzik çalabilecek, liste ve takvimlerinizi oluşturabilecek, yol ve hava durumu bilgisini paylaşabilecek özellikleri bulunuyor.

Lenovo Türkiye Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu ürünü daha önce ABD'deki CES Fuarı'nda ve Barcelona'daki Dünya Mobil Kongresi'nde tanıttıklarını kaydetti.

Söz konusu tanıtımlarda portatiflerin değil, piyasada ulaşılabilir ürünlerle tüketicilerin karşısında çıktıklarını anlatan Sarıkaya, şu an ürünün özellikle ABD'de sıklıkla kullanıldığını ve günlük hayatın bir parçası olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Sarıkaya, teknoloji dünyası için "çok değerli bir ürün" olan akıllı asistanın farklı ülkelerde de sorunsuz şekilde kullanılması için ülkelere ve dillerine uyarlanması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şu an ABD'de çok rahat kullanılabiliyor ve diğer ülkelere de adaptasyonu sağlanmaya çalışılıyor. Bunun için de altyapının çok iyi olması ve bağlantılarının çok iyi koordine edilmesi gerekir. Yol durumunu söyleyebilmesi ve takviminizi kontrol edebilmesi için hepsini aynı anda eksiksiz ve hızlı şekilde yapabiliyor olması gerekir. Şu anda bunla ilgili çalışılıyor ve ülkelere göre özel uygulamalar yapılıyor. Hatırlarsanız navigasyon cihazı yakın bir tarihte yoktu ama hayatımıza ama çok hızlı girdi. Bazı uygulamalar bu sürece çok iyi adapte oldu, bazıları olamadı. Dolayısıyla benzer bir süreç yaşanacak ama buradaki sürecin daha hızlı olmasını bekliyorum."

Ürünün Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Sarıkaya, "Bizim için dönemler vardır. Bu yıllık dönemler de 1 Nisan'dan başlayıp bir sonraki yılın martına kadar devam eder. Biz, akıllı asistanı 2017-2018 döneminde Türkiye'ye getirebiliyor olmayı hedefliyoruz. Kesinleşmiş bir tarih yok bu bir hedef. Sürece göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

- "Kendi kendinize konuşacaksınız"

Akıllı asistan uygulamasının bazı özelliklerinden de bahseden Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Mesela akıllı asistanınızı mutfaktaki herhangi bir yere yerleştirdiniz. Yataktan kalkarken, perdeye bile dokunmadan 'Bugün hava nasıl?' diyeceksiniz, asistanınız anlık hava durumunu bildirecek. Daha sonra 'kahvaltı yapmak istiyorum' dediğinizde size çevrede kahvaltı yapılabilecek, eve servis yapabilecek mekanları sıralayacak, istediğiniz siparişi kendisi verip evinize gelmesini sağlayacak. 'Toplantılarım yoğun mu?' dediğiniz de randevu defterinize bakıp, toplantılarınızı sıralayacak, yerlerini hatırlatacak, birbirine uzaklığıyla ne kadar sürede ulaşabileceğinizi bildirecek. Bir anlamda evde kimse yokken kendi kendinize konuşacaksınız ve dijital dünyada bir asistanınız işlerinizi kolaylaştıracak."