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SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, montunun astarına gizlediği 902 gram eroinle yakalanan Afganistanlı tutuklandı.

Sivas-Erzincan karayolunun il girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü ve arama faaliyeti yapan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki yolculardan Afganistanlı H.H'nin üst aramasında, montunun astar kısmına gizlenmiş 902 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir araç ve ikamette yapılan aramada 9,77 gram toz esrar, 3,42 gram kubar esrar ve 1,18 gram sentetik madde ele geçirildi.

Konuyla ilgili 4 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.