Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de güvenlik güçlerince yapılan yol kontrollerinde 265,2 gram eroin ve 1,7 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Depin Polis Kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 paket halinde 265,2 gram eroin ve 1,7 gram metamfetamin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.