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Semt sahasından Türkiye finallerine

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:15
Semt sahasından Türkiye finallerine


MERSİN (AA) - Mersin'de beden eğitimi öğretmeni Hacer Taş tarafından kurulan kulüple birlikte basketbola başlayan ortaokul öğrencileri, 13 ve 16 yaş altı takımlarıyla Türkiye finallerine kalmaya hak kazandı.

Barbaros Ortaokulunun beden eğitimi öğretmeni Hacer Taş, öğrencileri spora yönlendirmek ve profesyonel sporcular olmaları için 4 yıl önce okulun adını taşıyan spor kulübü kurdu.

Okuldan seçtiği yetenekli öğrencileri basketbola başlatan Taş, antrenör Dürdane Yaşar ile birlikte okulun yan tarafındaki semt sahasında 45 öğrencisini müsabakalara hazırladı.

Okulun hemen yanında bulunan semt sahasında çalışmalarını sürdüren takım, yağmur ve soğuk havalarda antrenman yapamayınca Yenişehir Belediyesi tarafından sahanın üzeri çadırla kaplanıp zemin de çocukların düştüğünde yaralanmaması için yumuşak bir yapıya dönüştürüldü.

Dört yıldır 13 ve 16 yaş takımları olarak bu sahada antrenmanlarına devam eden öğrenciler, üst üste Mersin şampiyonluklarının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı A Kategorisi Türkiye Finalleri'nde 16 takım arasından şampiyon olmak için yarışacak.


- Taş: "Çocuklarımıza sahip çıkılmasını istiyoruz"

Hacer Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 yıldır okulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığını 4 yıl önce okulun ismini kullandığı bir spor kulübü kurduğunu söyledi.

İlk olarak Mersin'deki müsabakalara katıldıklarını anlatan Taş, "İlk yıl derecemiz olmadı ancak ikinci ve üçüncü yıllarda Mersin şampiyonlukları ve bölgede başarılar elde ettik. Bu yıl 13 ve 16 yaş takımlarımız Anadolu Şampiyonası Türkiye yarı finallerinden çıktı. Önümüzdeki günlerde Türkiye finallerinde oynayacağız. Mersin'i temsilen orada olacağız." diye konuştu.

Zor şartlarda basketbol oynamaya çalıştıklarını aktaran Taş, şunları kaydetti:

"Okulumuzun yanında bulunan semt sahasını 4 yıl önce bu şekle getirdik. Çadırımız yırtıldı. Pistimizde betonlaşan yerler var. Bu çocuklarımıza sahip çıkılması adına burayı aktif hale getirmek ve sağlıklı bir zemin oluşturmak istiyoruz. Yenişehir Belediyesi burayı bu hale getirdi. Bu başarılı çocuklarımızı zirvede tutmak için sponsor arayışımız var. Çocuklarımızın maddi manevi desteğe ihtiyacı var. Türkiye finallerinde büyük takımların oyuncularıyla karşılaşacaklar. Biz bu çocukların büyük takımlara gitmesini istiyoruz. Tüm tekliflere açığız."

Taş, çocukları ilkokuldan itibaren çalışma yaparak kazandıklarını ve ileride milli takımlarda forma giyeceklerine inandığını aktardı. Taş, Mersin Büyükşehir Belediyesinin talep ettiklerinde kendilerine otobüs tahsis edildiğini de sözlerine ekledi.


- Eren Koç: "Zeminimiz de iyi değil"

13 yaş altı takımının kaptanı Eren Koç, 7 yıl önce başladığı basketbolda çok güzel vakit geçirdiğini söyledi. Barbaros Ortaokulu öğrencisi Eren, "Beton zeminde basketbola başladık. 4 yıl önce takımımız oluştu ve maçlara çıkıyoruz. Mersin'de 2 yıldır şampiyon olduk. Sahamız sıcak, soğuk hepsini bize fazlasıyla hissettiriyor. Yağmur geçiriyor. Zeminimiz de iyi değil." dedi.

Barış Tümkaya da sahada yaşadıkları zorluklara değinerek kışın soğuktan antrenman yapamadıkları zamanların olduğunu vurguladı.

16 yaş altı takımının kaptanı Ali İncel ise 5 yıldır basketbol oynadığını söyledi. İlk olarak antrenmanlara beton zeminde başladıklarını anlatan Ali, "Düşünce her tarafımız yara oluyordu. Şu anda zor koşullarda idman yapıyoruz ama 4 yıldır şampiyon oluyoruz. Okul takımında geçen yıl Türkiye beşinciliği de yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Mete Sakaryalı da farklı bir okulda okuduğunu, bu yıl takıma katıldığını belirterek, "Bu zorluklara rağmen başarılı olan arkadaşlarıma katıldım. Bu zor koşullarda Türkiye finallerine gidiyoruz. Şampiyon olup dönmeyi ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

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