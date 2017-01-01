Konya'da düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde düğünden dönenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ahmet Kuştepe (31) idaresindeki 02 KR 906 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek devrildi.
Otomobildeki Perize Kuştepe (63) kaza yerinde, oğlu Veysel Kuştepe (43) ise kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü, Tülay, Dilek ve Bilal Mirza Kuştepe, aynı hastanede tedavi altına alındı.
Araçtakilerin, Aydın'ın Didim ilçesinde katıldıkları düğünden Adıyaman'a döndükleri öğrenildi.